‘Quero reeditar o senador que fui’, diz Arthur Neto ao lançar pré-candidatura

Manaus/AM - O ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio Neto (PSDB) lançou, oficialmente, sua pré-candidatura ao Senado Federal para o pleito de 2022. “Quero reeditar o senador que fui, agora com ainda mais experiência, aquele que não deixava passar nada contra a Zona Franca, o que tinha renome e respeito”, revelou Arthur em evento realizado na noite de quinta-feira (24).

Reunindo diversas lideranças políticas e comunitárias de Manaus e municípios do Estado, Arthur Neto afirmou que uma de suas principais bandeiras de luta no Senado, se eleito for, será novamente a Zona Franca de Manaus (ZFM).

“Esse decreto do [governo federal sobre o] IPI aconteceu porque eu não estava lá [no Senado]. Se estivesse, pararia os trabalhos até entenderem que aqui [no Amazonas] se sustenta a floresta em pé, que aqui vive um povo trabalhador que hoje passa fome e merece ter respeito e dignidade”, avaliou.