Quero e estou pronta, diz deputada petista sobre ser vice de Boulos em SP

Secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, mulher do ministro, também tem sido citada. Ela teria a vantagem de pairar acima das diversas tendências que disputam poder no conturbado PT paulistano.

Juliana tem um perfil que agrada a diferentes alas do partido por ser mulher, filha de militantes petistas de base, dirigente do partido, periférica e indígena.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A deputada federal Juliana Cardoso (PT-SP) afirma que quer e está pronta para ser vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL-SP) na disputa pela Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Ela é o nome preferido de movimentos sociais para o posto, que ficará com um nome de seu partido.

