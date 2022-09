Quem é Padre Kelmon? Aliado de Bolsonaro já foi do PT e recebeu 15 vezes auxílio emergencial

O candidato do PTB à Presidência da República, Padre Kelmon, ganhou destaque nos últimos debates televisivos realizados, principalmente por agir como aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) e também pela suspeita de ser ou não padre da Igreja Ortodoxa do Brasil.

Kelmon é natural de Acajutiba, Bahia, tendo 45 anos. Se tornou candidato após Roberto Jefferson (PTB) não ter sua candidatura aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O padre já foi filiado ao PT e se diz admirador de Enéas e Levy Fidélix, políticos já falecidos e que também se tornaram figuras caricatas de debates presidenciais, conforme reportagem do Uol.

Padre ou não?

A discussão sobre Kelmon ser padre foi levantada pela própria Igreja Católica ao afirmar que ele nunca foi seminarista ou membro do clero em nenhuma posição de hierarquia como bispo, presbítero ou diácono. No debate realizada na noite de quinta-feira (29), na TV Globo, Kelmon foi chamado de “padre de festa junina” pela candidata Soraya Thronicke (União).

"Kelmon se apresenta como sacerdote da Igreja Ortodoxa no Brasil, aparecendo em peças de campanha com vestimentas tradicionais da Igreja. O 'padre' nunca foi seminarista ou membro do clero da Igreja em nenhum dos três graus da ordem, quer no Brasil ou em outro país", diz manifestação da Igreja Católica.

Contudo, o candidato se defende afirmando ser da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru. Ele divulgou uma carta onde a direção da igreja confirma a sua versão e diz que ele se afastou de suas funções no dia 2 de agosto. Ele seria responsável pela Missão Paroquial Ortodoxa Malankar de São Lázaro na Ilha da Maré, na Bahia.

Auxílio

Kelmon recebeu, durante a pandemia, de acordo com reportagem da Folha de S.Paulo, 15 parcelas do auxílio emergencial, que totalizam R$ 5,1 mil.

Por meio de sua assessoria, o candidato explica que padres da Igreja Católica Ortodoxa do Peru não recebem ajuda salarial ou outro auxílio e, como as igrejas fecharam durante a pandemia, ele precisou do auxílio para se manter.