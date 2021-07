Quadro de saúde apresenta melhora e Bolsonaro pode receber alta amanhã

O estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro está evoluindo bem e o mandatário pode receber alta amanhã. Após passar por exame de tomografia computadorizada do abdômen, na tarde de ontem (16), o resultado evidenciou melhora do quadro de suboclusão. Conforme boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, onde ele está internado, foi retirada a sonda nasogástrica e o presidente aceitou bem a alimentação via oral.

