PT vê possível censura do TikTok após exclusão de vídeo sobre ação contra Bolsonaro

O parlamentar considerou a ação do TikTok absurda. "Já vi diversos vídeos com fake news, contendo crime de ódio e apologia a crimes. Apenas comentei uma operação da Polícia Federal. Meu receio é que seja uma espécie de censura das plataformas a políticos que são favoráveis à aprovação da PL das Fake News", declarou.

Segundo o partido, a ferramenta não deu maiores explicações do para a exclusão do vídeo. Disse apenas que o conteúdo incorreu em "violação das diretrizes da comunidade".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O TikTok retirou do ar nesta quinta-feira (4) um vídeo postado pela liderança do PT na Câmara dos Deputados no qual o deputado federal Jilmar Tatto (SP) ironiza a ação da Polícia Federal que teve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como alvo.

