PT se diz 'bastante otimista' com concessão de TV e rádio para o partido

"Um canal de comunicação próprio do Partido dos Trabalhadores possibilitaria o cumprimento de um dever constitucional, legal e estatutário, oportunizando uma participação política para além do simples ato de votar, adotando-se uma verdadeira pedagogia de participação político-partidária", justifica no pedido.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Secretário de Comunicação do PT, Jilmar Tatto terá uma audiência na quarta-feira (5) com Juscelino Filho, ministro das Comunicações, para tratar da concessão de canais para que o partido crie sua rádio e sua TV. Tatto diz que está "bastante otimista".

