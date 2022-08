PT recalcula fundo eleitoral e candidatos perdem até 40% da verba

Reservadamente, candidatos reclamam que a direção partidária não avisou que a aplicação da regra afetaria o repasse individual do fundo. Também deve haver impacto em candidaturas majoritárias do partido, embora menor.

O motivo do recálculo foi uma determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para que o partido siga o que foi estabelecido em uma resolução para que o fundo eleitoral seja distribuído proporcionalmente entre o número de candidatos brancos e negros.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidatos a deputado federal do PT foram informados pela direção do partido que sofrerão uma redução de até 40% na cota que estava prevista a que teriam direito do fundo eleitoral.

