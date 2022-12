PT predomina no ministério de Lula até o momento

No Trabalho e Previdência, assumirá o deputado federal Luiz Marinho (PT-SP). Ele é presidente do diretório estadual do PT em São Paulo, aliado próximo de Lula e chefiou a pasta de 2005 a 2007.

Outro governador petista que integrará a equipe de Lula na Esplanada é Camilo Santana, do Ceará. Ele abriu mão do cargo para disputar a eleição ao Senado, e ganhou. O partido não quis abrir mão de uma das principais vitrines da Esplanada.

Já o ministro da Secretaria-Geral da Presidência será o deputado federal Márcio Macedo (PT-SE), tesoureiro da campanha petista. No momento, ele é vice-presidente do PT.

De perfil conciliador e com bom trânsito no Congresso, ele já ocupou a mesma função há 14 anos. Também foi ministro da Saúde.

Pertencem ao PT cinco ministros indicados por Lula hoje, totalizando sete das 37 pastas até o momento. No primeiro momento, o petista já havia anunciado Fernando Haddad para a Economia e Rui Costa para a Casa Civil, duas das principais pastas do governo.

Lula derrotou Jair Bolsonaro (PL) em outubro e foi eleito com uma frente ampla de partidos. Sua coligação teve nove legendas, na maior aliança política de sua história. E, depois da vitória, contou com novos apoios, chegando a um grupo de 14 siglas.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (23), uma nova leva de ministros do seu terceiro mandato. Dos 13 nomes anunciados, cinco são petistas. Por ora, é a legenda com maior número de pastas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.