PT fará festa junina com presença de Lula e convites de R$ 300 a R$ 5.000

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PT fará uma festa junina em 1º de julho em Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de membros da cúpula do governo federal.

Haverá três faixas de convites, custando R$ 300, R$ 1.000 e R$ 5.000. "Depende da disposição em ajudar o partido", diz a secretária de Finanças da legenda, Gleide Andrade.

A renda será destinada a projetos de formação política do PT. Serão disponibilizados 500 convites para o evento, que ocorrerá no Minas Brasília Tênis Clube, na capital federal. Haverá atrações musicais ainda a serem anunciadas.

A festa junina é parte de uma série de eventos que o PT vem promovendo para diversificar suas fontes de receitas. Em janeiro, o partido vendeu kits com objetos como camiseta e copo durante a posse de Lula, e no mês seguinte, convites para jantar em homenagem ao aniversário do partido.

"A ideia é que os petistas e simpatizantes do partido que estão em Brasília possam socializar e confraternizar. A vida na cidade é muito tensa, esses momentos de descontração são importantes", diz a secretária.

Em seus mandatos anteriores, Lula organizava festas juninas na Granja do Torto, mas restritas apenas a membros do governo.