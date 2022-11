PT fará campanha de arrecadação de recursos para posse de Lula

A mobilização será feita nos veículos e plataformas do partido em redes sociais. "Há muitas caravanas já nos avisando que pretendem vir de vários estados, muitas ligadas a movimentos sociais, outras de militantes e admiradores comuns", disse a secretária de Finanças do partido, Gleide Andrade, responsável pela campanha.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PT lança na semana que vem uma campanha de arrecadação para ajudar a garantir a presença de apoiadores do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na posse, em Brasília, no dia 1º de janeiro.

