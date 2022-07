PT evita local público para ato com Lula no DF e prefere espaço com detector de metal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar dos apelos de integrantes do PT, o ato com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Distrito Federal marcado para a próxima terça-feira (12) será em um local fechado.

Petistas da capital queriam que o ex-chefe do Executivo fosse recebido em um lugar simbólico, como a UnB (Universidade de Brasília) ou em Ceilândia, região mais populosa da capital. No entanto, devido ao temor de atentado, a coordenação da campanha preferiu fazer o evento no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, local em que é possível ter um detector de metal na entrada.

O espaço tem capacidade para 3.000 pessoas e também serão instalados telões do lado fora do prédio.

Lula poderá ter um palanque triplo na capital. Foram convidados a participar os pré-candidatos a governador Leandro Grass (PV), Keka Bagno (PSOL) e Rafael Parente (PSB).

Esta é a primeira vez que o PT abre mão da cabeça de chapa no DF. O candidato da federação será Grass, que é deputado distrital.