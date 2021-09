PT está na rua há meses contra Bolsonaro, mas não vai apenas aderir a protestos, diz Gleisi Hoffmann

Sobre a manifestação do domingo (12), ela afirma que "os atos ficaram aquém do que queriam os organizadores".

A discussão sobre o papel do PT nas manifestações foi provocada pelo fato de o partido não ter estimulado sua militância para comparecer ao ato do domingo (12) contra o presidente, que foi liderado pelo MBL e pelo Vem Pra Rua.

Na quarta (15), por exemplo, ela participará de uma reunião com representantes de mais nove legendas para organizar atos contra o presidente que devem ocorrer no começo de outubro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirma que o partido está nas ruas contra Jair Bolsonaro há vários meses e não precisa ser convencido a participar de atos que pedem a saída do mandatário do cargo.

