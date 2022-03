PT espera recuo e deixa vaga reservada para Márcio França no Senado

A vaga, no entanto, também é cogitada para acomodar candidato de um dos outros partidos que o PT quer conquistar para uma aliança em torno de Haddad —como PSOL, Rede, PV e PC do B.

A legenda ainda acredita que ele pode recuar da candidatura própria para um acordo que una as duas forças e demais partidos de centro-esquerda no estado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.