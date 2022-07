PT e PP fecham aliança que deve aproximar Lula do agro

A aliança pode marcar um ponto de virada na relação entre Lula e o agronegócio com vistas às eleições de outubro. O presidente passa a ter aliados de peso em segmento que em sua maioria está com Jair Bolsonaro e costuma ter forte resistência ao petista.

O deputado, que foi ministro da Agricultura durante o governo Dilma Rousseff (PT), diz que foram alinhados compromissos com políticas para o setor agrícola em caso de vitória do PT.

Alckmin, que entrou em contato com Geller nos últimos dias para reforçar o movimento de aproximação, deverá fazer uma agenda no estado com o deputado nos próximos dias. Fávaro será um dos coordenadores da campanha de Lula no Mato Grosso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.