PT desiste de festa por causa da pandemia, mas mantém evento em MG para flertar com PSD

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PT desistiu de fazer uma grande celebração em praça pública por ocasião do aniversário do partido, em 10 de fevereiro. Como mostrou o Painel, a ideia era montar um palco e encher uma praça em Belo Horizonte de apoiadores de Lula, que estaria presente. A direção do partido tomou a iniciativa após Lula elogiar evento em que discursou na Plaza de Mayo e dividiu o palco com Alberto Fernández, Cristina Kirchner e Pepe Mujica. O motivo para a desistência foi o novo pico da pandemia de Covid. No entanto, está sendo estudada uma alternativa em Minas Gerais, como uma transmissão virtual com a presença do ex-presidente. A escolha por MG não é fortuita. O prefeito de Belo Horizonte é Alexandre Kalil, do PSD, partido que o PT deseja ter ao seu lado nas eleições. Geraldo Alckmin distanciou-se da sigla de Gilberto Kassab, mas petistas dizem acreditar que ainda há chance de reaproximação para compor a chapa com Lula.

