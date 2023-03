PT cita Marisa como contraponto a Michelle no caso das joias

Parlamentares e influenciadores de direita têm passado ao largo destas críticas, no entanto, deixando esse tipo de embate para tuiteiros com menor número de seguidores.

"Dona Marisa também foi presenteada com joias, mas o desfecho foi muito diferente da Michelle. Ninguém tentou esconder e elas foram doadas ao programa Fome Zero. O nível é outro ", escreveu a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, no sábado (4).

Desta vez, o estopim foram as suspeitas de que o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua mulher, Michelle, tentaram contrabandear joias doadas pelo governo da Arábia Saudita no final de 2021.

