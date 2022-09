PT cancela ato com Freixo no RJ e privilegia comício com Paes

RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PT decidiu cancelar o ato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcado para o domingo (25) ao lado de Marcelo Freixo (PSB), candidato ao Governo do Rio de Janeiro, fazendo com que a única agenda pública do petista no Rio de Janeiro seja com o prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD).

A agenda ao lado de Paes, que não apoia Freixo, pretende demonstrar apoio mais amplo do que sua coligação, na busca do chamado voto útil para vencer a eleição no primeiro turno. Ela está marcada para a quadra da escola de samba Portela, na zona norte.

Freixo chegou a divulgar ato ao lado de Lula na Lapa na tarde do mesmo dia. Contundo, o evento acabou cancelado. O PT alegou haver também um compromisso já marcado em São Paulo.

"Temos um problema de agenda com o presidente. Uma agenda que já tinha sido marcada e que a gente está com dificuldade de realocar. Vamos fazer algum evento com o Freixo, mas não um comício. Vamos ver."