PT afasta marqueteiro da pré-campanha de Lula em meio a crise de comunicação

A crise no marketing desnudou uma queda de braço na coordenação da pré-campanha, que também tem sofrido críticas internamente pela falta de uma unidade na disseminação de ideias e pautas --e o vaivém nas declarações do próprio ex-presidente.

Como mostrou a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, os valores estimados para a campanha publicitária foram alvo de calorosos debates internos. Eles poderiam chegar a R$ 45 milhões, ou quase o dobro do que lideranças do partido imaginavam que ela custaria aos cofres da legenda.

"A MPB foi selecionada, dentre outras conceituadas agências, pela alta qualidade da proposta apresentada, além de sua comprovada experiência em campanhas políticas vitoriosas. No entanto, não foi possível compatibilizar a proposta orçamentária com o planejamento dos recursos partidários", segue o texto.

Um dos nomes cotados para assumir no lugar de Augusto Fonseca é Sidônio Palmeira, ligado ao PT da Bahia. Ele fez os programas vitoriosos do ex-governador da Bahia Jaques Wagner em 2006 e 2010, e do atual, Rui Costa, em 2014.

Já a saída de Fonseca era tida como iminente entre petistas. A torcida entre líderes do PT é que Franklin Martins também peça para sair de suas funções, o que levaria ao fim do impasse. Mas Lula tem dito a petistas que não tem outros nomes para a missão.

Dirigentes petistas vinham pressionando pela substituição do ex-ministro Franklin Martins, que coordena a comunicação e que indicou Augusto para o posto. Franklin foi chamado para uma conversa com Lula na quarta-feira (20), alimentando rumores de que seria destituído.

