PSOL terá ao menos 15 candidaturas indígenas em 2022

A legenda decidiu colocar seus candidatos indígenas entre as prioridades na distribuição do fundo eleitoral.

Seminário realizado pela fundação do PSOL em 23 e 24 de julho aprovou documento que pede ao partido que pressione o TSE pela inclusão das candidaturas indígenas nas cotas partidárias e de financiamento junto com pessoas negras.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.