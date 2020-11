PSOL lidera pesquisa e deve enfrentar MDB em Belém

Belém é a única capital do País em que o PSOL lidera a disputa no primeiro turno e também as simulações de segundo turno feitas pelo Ibope e divulgadas no sábado, dia 14. Edmilson Rodrigues aparece com 38% das intenções no primeiro turno e deve enfrentar ou o emedebista José Priante (MDB), que conta com o apoio do governador Helder Barbalho (MDB) e tem 17% na pesquisa, ou o candidato Delegado Federal Eguchi (Patriota), que está com 13% e diz apoiar o presidente Jair Bolsonaro. As informações são do jornal