PSOL define novo diretório no Amazonas após desfiliação em massa

Manaus/AM - A recomposição da nova gestão do diretório estadual do Partido Socialismo e Liberdade no Amazonas (PSOL-AM) e a organização das pré-candidaturas para as eleições, em nível estadual e nacional, foram definidas no último sábado (19), após após a desfiliação em massa de 158 integrantes do ​​Movimento Amazônia Socialista (MAS) que integravam o partido.

A nova composição conta com a participação de mais mulheres em suas secretarias, na Executiva Estadual continua com Rosilane de Almeida como presidente; Mena Bianca, na Secretaria de finanças; Fernanda Fernandes, na Secretaria de organização; e Ana Simplicio, na Secretaria de Mulheres do PSOL AM.

A presença de pessoas LGBTQIA+ no diretório é evidenciado com Álex Sousa, que é uma pessoa trans não-binária, que estará à frente da Secretaria de Comunicação.