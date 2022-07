Sem pré-candidato ao governo definido, PSOL anuncia data de convenção no Amazonas

A convenção acontecerá às 15h, na sede do Sul América Esporte Clube, na praça Padre Francisco, bairro do São Raimundo, na Zona Oeste.

A advogada Natália Demes retirou a pré-candidatura para o governo, após uma pancadaria que aconteceu durante reunião do partido . Atualmente, os pré-candidatos do PSOL para o cargo são o advogado Marcelo Amil, o sindicalista Herbert Amazonas e o médico e líder indígena Israel Tuyuka.

Manaus/AM - A diretoria do Partido Socialismo e Liberdade no Amazonas (PSOL-AM), anunciou, nesta segunda-feira (18), que a convenção para oficializar as candidaturas para as eleições de 2022, acontecerá no dia 31 de julho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.