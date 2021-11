PSDB suspende votação de prévias após problemas no app e não define nova data

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O PSDB decidiu neste domingo (21) suspender as prévias presidenciais entre os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS) por causa dos problemas apresentados pelo aplicativo de votação destinado aos filiados.

O partido não determinou quando a votação será retomada —há impasse entre os concorrentes sobre a definição de uma nova data. Até lá, a sigla afirma que manterá os votos deste domingo lacrados.

"O processo de votação em aplicativo encontra-se pausado em razão de questões de infraestrutura técnica, que não comportou a demanda dos votantes das prévias. Os votos registrados neste domingo estão preservados e o PSDB está definindo, junto com os candidatos, em que momento o processo será retomado", afirma o partido em nota.

"O PSDB definirá nova data para reabertura do processo de votação para que todos os filiados que não puderam votar neste domingo possam, com tranquilidade e segurança, registrar o seu voto e concluir a escolha do nosso candidato às eleições presidenciais de 2022", diz ainda a legenda.

O partido afirma ainda que "todos os votos registrados desde a abertura da votação neste domingo estão válidos e serão computados".

"Os votos recebidos tanto pelo aplicativo quanto por meio das urnas eletrônicas ao longo deste domingo serão totalizados ao final do processo de votação. A integridade e a segurança do sistema estão totalmente preservadas", conclui a nota.

Para tentar uma solução diante da instabilidade do app ao longo de todo o dia, os candidatos, incluindo Arthur Virgílio (AM), discutiram, em reunião com a direção do PSDB, adiar ou prorrogar as prévias. A reunião foi proposta pela campanha gaúcha, mas terminou sem entendimento.

Segundo a Folha apurou, aliados de Leite propõem retomar a votação o mais rápido possível —falam num prazo de 48 horas, mas tudo depende de o aplicativo ser consertado até lá.

Já a campanha de Doria sugere retomar a votação no próximo domingo (28), o que daria uma semana para correção da ferramenta.

A falta de acordo sobre quando retomar a votação agravou a briga entre as campanhas de Leite e de Doria. Pode haver nova reunião para resolver o impasse ainda na noite deste domingo.

A avaliação geral é de que as dificuldades no aplicativo prejudicaram a imagem do PSDB —as prévias, antes uma iniciativa inovadora, se tornaram um vexame colocado na conta da direção nacional, que bancou a ferramenta.

O aplicativo custou mais de R$ 2 milhões ao PSDB, mas os gastos das prévias são maiores, chegando a R$ 9 mihões —incluem a realização de evento em Brasília, neste domingo, e a verba para cada campanha, que foi de mais de R$ 1 milhão. Há ainda as passagens e hospedagens para que prefeitos de todo o Brasil fossem à capital federal.

Segundo a Folha apurou, um dos problemas com a ferramenta foi a compra em quantidade insuficiente de licenças de uso de um software para reconhecimento facial.

A votação pelo aplicativo se destina aos filiados sem mandato e vereadores. A votação presencial por meio de urnas eletrônicas, que ocorreu em Brasília, foi voltada apenas a prefeitos e vices, governadores e vices, deputados federais, senadores e ex-presidentes do PSDB.

No início da noite, no centro de convenções Ulysses Guimarães, onde estava prevista uma grande festa com o anúncio do resultado, funcionários começaram a desmontar o palco —o entusiasmo dos militantes visto no evento pela manhã se transformou em melancolia.

Em nota solicitando a reunião sobre o app, o deputado federal Lucas Redecker (RS), presidente do diretório estadual, afirmou que o encontro buscava "avaliar as condições e a evolução da votação, e decidir as providências a serem adotadas para garantir a legitimidade do processo eleitoral, tendo em vista os conhecidos problemas no aplicativo."

Inicialmente, o horário para votar seria de 7h às 15h, mas precisou ser ampliado para 18h para distribuir o fluxo, após a ferramenta começar a travar no país.

O uso do aplicativo foi definido pelo PSDB mesmo após as campanhas de Doria e Leite apontarem falhas e fragilidades. O partido apostou na correção desses problemas até a votação.

Os diretórios de São Paulo, aliado a Doria, e do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, aliados a Leite, emitiram notas reclamando do processo de votação.

Em nota, Marco Vinholi, presidente estadual do PSDB-SP, e Fernando Alfredo, presidente municipal do PSDB-SP, disseram que, das 8h às 12h, o aplicativo apresentava instabilidade, "o que tem impossibilitado os filiados de votarem".

"Somente em São Paulo são cerca de 26 mil (62% do total) credenciados que, neste momento, não conseguem acesso ao voto", diz em nota.

"O diretório estadual do PSDB de São Paulo já requereu providências e aguarda que o sistema de votação seja retomado o mais brevemente possível, evitando assim um prejuízo enorme para o filiado exercer o seu direito ao voto."

"Desde as 8h da manhã passamos a receber relatos, vídeos e prints de comprovação de problemas no aplicativo, que parou de funcionar, de forma definitiva às 8h40. O que se confirmou é bem mais do que uma longa instabilidade e, na realidade, uma dimensão inviabilizadora do legítimo direito ao voto", afirma o diretório de Minas, que cobra providências.

A votação presencial, em Brasília, também ocorreu em clima de tensão. Auxiliares de Leite e de Doria se concentraram em torno da cabine destinada a parlamentares para acompanhar .

Deputados que originalmente optaram por votar pelo aplicativo acabaram comparecendo ao evento para votar presencialmente e garantir seu voto, uma vez que a ferramenta era inviável.

Essa estratégia gerou confusão e possibilidade de que os deputados votassem duas vezes, pelo aplicativo e pela urna.

Em um arranjo de última hora, os deputados que chegaram para votar foram sendo autorizados, um a um, a depositar seu voto na urna mediante aval das duas campanhas rivais —e sua opção de voto no aplicativo seria anulada.

Por isso, a possibilidade de erros e judicialização foi crescente. Parlamentares pró-Leite e parlamentares pró-Doria passaram a ressaltar as vulnerabilidades da votação.

Houve uma briga quando a deputada federal Mara Rocha (AC) chegou para a votação e precisou da autorização. A deputada afirmou ser bolsonarista e que estaria de mudança para o PL, mas que votaria em Leite.

Diante da resistência da equipe do governador paulista em autorizar o voto da deputada, ela afirmou que houve tentativa de comprar seu voto para Doria.

"Eu vou dizer quem quis comprar meu voto. Eu tenho mensagens aqui. Se não deixarem eu votar, eu vou dizer quem me ofereceu dinheiro para votar no Doria. Vou votar senão vou jogar merda no ventilador", gritou.

Antes do adiamento, pela manhã, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, havia minimizado os problemas. "Se o aplicativo está sendo demandado, é porque há envolvimento", disse neste domingo ao chegar ao centro de convenções Ulysses Guimarães. Ele afirmou ainda não descartar que o processo de votação acabe judicializado pelo perdedor, embora diga não esperar isso.

"Estamos tendo momentos de mais pico, o início da manhã foi mais tranquilo. Houve aumento bastante substancial nos últimos 50 minutos [por volta das 9h], mas já temos um fluxo razoável de votos. A equipe está buscando calibrar não só o fluxo, mas a segurança do sistema", afirmou.

O aplicativo demanda dupla autenticação para a votação, com foto para reconhecimento facial e verificação via SMS. A trava acontecia no momento do reconhecimento facial.

A ferramenta foi desenvolvida pela Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) e foi auditada pela empresa de segurança cibernética Kryptus, que acompanharam a votação neste domingo.

Além disso, consultores do PSDB e de cada uma das três campanhas monitoraram os dados do aplicativo em tempo real.

O acompanhamento foi elaborado com a ideia de dar mais segurança ao processo, mas dirigentes do partido e membros da campanha reconhecem que a ferramenta não estava totalmente pronta e pode haver riscos.

Ao todo, 44,7 mil tucanos (cerca de 3% do 1,3 milhão de filiados) se inscreveram para a votação indireta, em que cada grupo representa 25%: filiados; prefeitos e vices; vereadores e deputados estaduais; deputados federais, senadores, governadores e vices, ex-presidentes do PSDB e o atual.