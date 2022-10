PSDB-SP diz a Tarcísio que não apoiará Bolsonaro, e ouve que presidente está melhorando

Ele ainda atacou o neto de Mário Covas por ter ido ao Maracanã acompanhar a final da Libertadores com seu filho, Tomás, em janeiro do ano passado. Covas morreu de câncer meses depois, em maio.

Segundo disseram os tucanos, o presidente fez declarações muito cruéis sobre a pandemia da Covid-19 e sobre Bruno Covas (PSDB), uma das principais lideranças do partido na cidade que morreu no ano passado. A tendência do diretório paulistano atualmente é a de declarar neutralidade ou apoiar Lula (PT).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em reunião nesta terça-feira (25), dirigentes do diretório municipal do PSDB de São Paulo disseram a Tarcísio de Freitas (Republicanos) que o apoio a ele não se estenderia a Jair Bolsonaro (PL) nas eleições.

