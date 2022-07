PSDB oficializa candidatura de Eduardo Leite a governador do RS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, será novamente candidato ao governo do estado. O PSDB oficializou seu nome em convenção estadual realizada neste domingo (31).

Leite foi eleito governador do estado em 2018. Renunciou ao cargo em março deste ano, em meio a movimentações políticas para a escolha do nome do PSDB na disputa presidencial. Na ocasião, disse se sentir "preparado para ser presidente". Mas o partido decidiu não ter candidato próprio e vai apoiar a Simone Tebet (MDB).

O tucano já havia anunciado sua pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Sul em 13 de junho.

Eduardo Leite havia sido derrotado por João Doria (PSDB) nas prévias presidenciais do PSDB, mas a disputa continuou nos bastidores. Em uma das principais movimentações da pré-campanha presidencial, Doria desistiu de se candidatar ao cargo.

"Eu me sinto preparado, me sinto em condições, tenho vontade, tenho disposição de ser, sim, presidente. Mas ninguém é candidato pela mera vontade pessoal. Uma candidatura à presidência é um projeto que tem de ser construindo coletivamente e eu estarei me apresentando, se entenderem que nesta função eu deva colaborar", disse Leite ao renunciar ao governo gaúcho.

Após a saída de Leite, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) assumiu o comando do Rio Grande do Sul.

Aos 37 anos, Eduardo Leite foi vereador e prefeito do município de Pelotas, de 2013 a 2016, e governador do estado, entre 2019 e 2022.