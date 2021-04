PSDB monta comissão de prévias presidenciais com aliados de Doria e Leite

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O PSDB anunciou nesta sexta-feira (23) a comissão que avaliará as prévias do partido para escolha do pré-candidato à Presidência da República para as eleições de 2022.

Ela será coordenada pelo ex-senador e ex-presidente do PSDB José Aníbal e composta por Marco Vinholi, secretário do governo João Doria (SP), Lucas Redecker, deputado gaúcho aliado do governador Eduardo Leite (RS), Cinthia Ribeiro (prefeita de Palmas-TO), Izalci Lucas (senador), Marcus Pestana (ex-deputado) e Pedro Vilela (deputado)

"Defenderei na comissão que as prévias sejam um momento de encontro democrático com nossa militância. Propomos o voto universal e a ampla discussão de propostas entre os candidatos", diz Vinholi.