PSDB indica Cesar Maia para vice de Freixo, mas tem oposição do Cidadania

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O PSDB confirmou a indicação do ex-prefeito Cesar Maia para ser vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Rio de Janeiro. No entanto, a aliança enfrenta resistência da cúpula do Cidadania, que tem maior inclinação para apoiar Rodrigo Neves (PDT) na disputa pelo Palácio das Laranjeiras.

À reportagem, o PSDB afirmou que foi realizada nesta sexta-feira (15) uma reunião com o Cidadania, em que os tucanos encaminharam a proposta de apoio a Freixo com Maia de vice. Porém, como o Cidadania "segue defendendo" o apoio ao pedetista, a decisão final deve ficar sob encargo da Executiva Nacional da federação formada entre os dois partidos, que tem maioria tucana.

"Em reunião com o Cidadania, o PSDB encaminhou a proposta de apoio ao Freixo com o Cesar Maia de vice. O Cidadania segue defendendo o apoio a Rodrigo Neves. Se não houver acordo até a segunda-feira, a decisão será encaminhada à Executiva Nacional da federação", informou.

O nome de Cesar Maia para compor a chapa com Freixo tem apoio do deputado federal Rodrigo Maia, que comanda o PSDB fluminense. Do outro lado, o PSD, do prefeito Eduardo Paes, e o Cidadania tentam trazer os tucanos para a chapa de Rodrigo Neves, mas Maia tem dado preferência ao pessebista, já que ele figura melhor nas pesquisas de intenções de votos, empatado tecnicamente com o atual governador Cláudio Castro (PL), enquanto o pedetista está bem atrás na disputa.

FREIO E CASTRO EMPATADOS

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Quaest, contratada pelo Banco Genial, mostrou que a disputa pelo governo do Rio de Janeiro continua bastante acirrada entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo, que estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

Na pesquisa estimulada, Castro soma 24% das intenções de votos e é seguido de perto por Freixo, com 22%. Como a margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos, há um empate técnico entre os dois.

Rodrigo Neves aparece no terceiro lugar com 6% das intenções de votos, empatado com o ex-governador Anthony Garotinho (União Brasil) —no entanto, uma decisão do TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio) tornou Garotinho inelegível.