PSDB contrata consultoria para tentar reerguer partido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PSDB contratou uma consultoria para fazer um "diagnóstico propositivo" sobre o futuro do partido, que diminuiu após a eleição do ano passado e busca se reerguer.

O trabalho está a cargo de Irina Bullara, ex-presidente do RenovaBR, grupo que busca novas lideranças na política.

A consultoria foi contratada por decisão do presidente nacional do partido, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que assumiu a legenda com o discurso de renovar a imagem tucana. O custo não foi informado.

Foram selecionadas 120 lideranças do PSDB no Brasil, entre deputados federais, estaduais, senadores e dirigentes partidários, que estão sendo procuradas para conversas individuais.

"O propósito dessas entrevistas é uma escuta das lideranças sobre a visão do partido no passado, presente e futuro. As perguntas são as mesmas para que consigamos consolidar essas informações em diagnósticos propositivos", diz email enviado aos tucanos escolhidos.

A ideia é que o diagnóstico da consultoria esteja pronto até o segundo semestre.