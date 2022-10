PSDB aposta em prefeitos para tentar tirar Tarcísio do segundo turno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em situação difícil após a divulgação das pesquisas do sábado (1º) que mostraram o descolamento de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na segunda posição da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, a campanha do governador Rodrigo Garcia (PSDB) aposta na capilaridade montada com o apoio nominal de 513 dos 645 prefeitos paulistas a ele.

O alto índice de indecisos no estado é central, na visão da campanha, para tentar cobrir os seis pontos em votos totais que o separam do ex-ministro: aí entraria o trabalho na ponta, de prefeitos principalmente de cidades médias e pequenas no interior, onde a autoridade municipal tem maior peso. A corrida é liderada por Fernando Haddad (PT), que segundo as pesquisas tem lugar assegurado na segunda rodada.