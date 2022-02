Proximidade de Tarcísio com 'mini-Doria' gera críticas de bolsonaristas à pré-campanha em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pré-campanha do ministro da Infraestrtutura Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo já gera divergências nos setores de direita que o apoiam no estado —acirradas com a expectativa de que ele suba nas pesquisas, embalado pelo percentual de apoiadores de Jair Bolsonaro. O presidente tem 22% de ótimo e bom ente os paulistas, segundo pesquisa do instituto Datafolha feita em dezembro.

Um dos pivôs da mais recente polêmica em torno de Tarcísio é Filipe Sabará, ex-secretário-adjunto de Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo em 2017, quando o tucano João Doria era prefeito.

Chamado na época de "mini-Doria", ele rompeu com o antigo padrinho político, se filiou ao Novo para ser candidato –e acabou expulso da legenda por, segundo disse na época, divergir de ataques a Bolsonaro feitos pela agremiação.

Sabará tem circulado com Tarcísio em alguns compromissos no estado. Ele foi a um encontro reservado do qual participaram também o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, e o ex-ministro Ricardo Salles. E também apareceu em uma fotografia ao lado do ministro em uma atividade da pré-campanha.

Bolsonaristas de primeira hora passaram a criticar severamente a presença dele nos eventos. A insatisfação foi vocalizada por Kim Paim, que mantém um canal no YouTube e apoia o presidente.

"Me contaram que o Sabará está chefiando a campanha [de Tarcísio]", disse ele em um vídeo, mostrando postagens antigas em que Sabará dizia, por exemplo: "Entre a direita e a esquerda existem os liberais, que trabalham de forma inteligente para construir um país que vai pra frente".

Filipe Sabará afirma que não tem mais nenhuma pretensão de se candidatar a cargos e nega que esteja chefiando a pré-campanha bolsonarista no estado.

"É óbvio que vou ajudar [Tarcísio]. Agora, falar que estou na campanha é devaneio de bolsonaristas que querem ser mais bolsonaristas do que outros. O pessoal está em uma ciumeira impressionante", disse ele à reportagem.

Em uma postagem nas redes sobre o assunto, Sabará afirmou que o governo Bolsonaro é o melhor já eleito no Brasil e que continuará apoiando o presidente "de graça".