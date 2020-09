Próxima de Lula, Gilberto Carvalho se junta à campanha de Tatto em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro Gilberto Carvalho, um dos petistas mais próximos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, passou a integrar nesta segunda-feira (21) a coordenação da campanha de Jilmar Tatto à Prefeitura de São Paulo.

Além dele, que foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República durante os governos Lula e Dilma Rousseff, Vagner Freitas, ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores, também se juntou à campanha.

Carvalho e Freitas são figuras historicamente ligadas a Lula que, por meio da participação de seus indicados na campanha, passa a acompanhar e a apoiar mais de perto a candidatura de Tatto em São Paulo.

Cobrada por membros do partido há meses, a participação do presidente é um dos trunfos do PT na disputa eleitoral em São Paulo.