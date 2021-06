Protesto contra Bolsonaro se encerra no Rio; organização estima presença de 70 mil pessoas

Embora muitos vestissem camisetas com referências ao ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, virtual candidato à eleição de 2022, as palavras de ordem puxadas tanto por organizadores quanto por participantes não mencionaram Lula, focando em críticas ao governo atual e à cobrança pela aceleração do ritmo de vacinação.

Os organizadores afirmaram que o protesto deste sábado (19) reuniu 70 mil pessoas, mais do que a estimativa de 50 mil da manifestação de 29 de maio. A Polícia Militar do Rio não faz estimativas de público em protestos.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O protesto contra o governo Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro foi encerrado pouco antes das 14h, em frente à igreja da Candelária, no centro da cidade.

