Proposta de candidatura própria à Presidência é derrotada em reunião do diretório nacional do PSOL

Um posicionamento definitivo do partido sobre como encaminhar a candidatura presidencial deverá acontecer em setembro, no congresso nacional da legenda. A reunião deste sábado (10) é vista como possível amostra do que será decidido em dois meses.

Um dos mais destacados defensores da proposta de construir uma aliança política de oposição a Jair Bolsonaro com outros partidos é Guilherme Boulos (SP), que foi o candidato presidencial do PSOL em 2018 e é possível concorrente ao governo de São Paulo em 2022.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em reunião do diretório nacional do PSOL neste sábado (10), a proposta de lançamento de uma candidatura própria à Presidência da República sofreu derrota significativa.

