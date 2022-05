Promessa de Bolsonaro de auditoria na urna deixa aliados no escuro

"Deixo claro, adianto ao TSE, essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Uma vez contratada, a empresa começa a trabalhar, a empresa vai pedir ao TSE, com toda certeza, quantidade grande de informações. Ela vai pedir às Forças Armadas o trabalho que fez até agora", disse o presidente.

Uma delas é a votação paralela que ocorre no mesmo dia da eleição, na qual urnas escolhidas por sorteio são retiradas das seções eleitorais e recebem votos eletrônicos, registrados também em papéis lacrados em uma urna de lona. No momento da contagem da votação oficial, esses votos fictícios também são verificados.

"O que eu acredito que ele quis dizer é que nada impediria que uma empresa acompanhasse as etapas de auditoria que o TSE disponibiliza, como no momento de lacração da urna, ou da contagem dos votos", afirma o ex-ministro do TSE e advogado da campanha do PL, Tarcísio Vieira.

