Projeto sobre homofobia plantou boato de que Lula fecharia igrejas

A ressalva para igrejas só foi incluída no Senado, numa emenda de Marta Suplicy (MDB-SP). No fim, o projeto não foi votado, em razão da resistência de grupos conservadores, e a criminalização da homofobia ocorreu por decisão do STF.

"Fala-se que seria ‘fake news’ dizer que Lula e seu governo queriam fechar igrejas. Na primeira versão do projeto estava escrita a possibilidade de fechar por até três meses qualquer instituição, incluindo igrejas, que fosse enquadrada no crime de homofobia. Isso não é fake, é texto de projeto apresentado, defendido e promovido pelo governo Lula e o PT", diz Uziel Santana, fundador e ex-presidente da Anajure (Associação Nacional dos Juristas Evangélicos).

Entre as sanções previstas para estabelecimentos que discriminassem pessoas LGBTQIA+ estava "suspensão do funcionamento dos estabelecimentos por prazo não superior a três meses". O texto não abria exceção para igrejas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.