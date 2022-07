Projeto quer reduzir IR para transportadores autônomos; entenda

“A base de cálculo do imposto de renda feito para essa categoria é o maior absurdo que se pode ter ja que a base de cálculo para cobrança do imposto de renda é como se estivesse um lucro de 60%. Eu acredito que não há hoje no mundo inteiro algum produto ou serviço para arbitrar o imposto de renda”, disse por meio da assessoria.

De autoria do senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), atualmente, o tributo incide sobre 60% do rendimento bruto da categoria, considerando que os custos da atividade são de 40%.

Manaus/AM - Um projeto em tramitação no Senado visa reduzir para 20% a base de cálculo do Imposto de Renda de transportadores autônomos de passageiros, como motoristas de cooperativas e aplicativos de transporte (PL 1.324/2022).

