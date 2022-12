Projeto que classifica cristianismo como 'manifestação cultural nacional' chega ao Senado

O autor do projeto lembra dados do Censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que 86,6% dos brasileiros se declaram seguidores da religião cristã. Desse total, 64,6% se declaram pertencentes à Igreja Católica e 22,2% se dizem evangélicos.

Projeto de lei (PL 4.168/2021) que classifica o cristianismo como "manifestação cultural nacional" chegou ao Senado. De autoria do deputado federal Vinicius Carvalho (Republicanos-SP), a proposta foi aprovada em Plenário da Câmara dos Deputados no dia 7 de novembro e aguarda despacho da Mesa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.