Projeto prevê implante de microchip em animais para controle de abandono no Amazonas

O RGA será inserido embaixo da pele e terá o número e a data do registro; nome, porte, sexo, raça e cor do animal; idade real e presumida; nome do proprietário, RG, CPF, endereço completo e telefone; dados do animal sobre vacinas e situação reprodutiva.

Manaus/AM - Um Projeto de Lei (PL) do Poder Executivo que institui o Registro Geral de Animal (RGA) através de um microchip para controlar casos de abandono de animais será votado na Assembléia Legislativa do Amazonas (Aleam) nas próximas semanas. A matéria foi enviada pelo governador Wilson Lima e está tramitando em regime de urgência.

