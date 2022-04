Projeto de Amom Mandel atinge marca de 5 mil árvores plantadas em Manaus

Manaus/AM - Com o objetivo de aumentar a arborização de Manaus, o projeto Galho Forte alcançou a marca de cinco mil mudas de árvores plantadas. Idealizado pelo vereador Amom Mandel (Cidadania), além das ações de plantio, o projeto também busca conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental.

“É gratificante saber que nosso projeto cresceu com a ajuda de amigos e voluntários. Manaus precisa de mais ações que combatam ilhas de calor, estamos fazendo a nossa parte. Como já adiantei nosso projeto não vai parar mesmo após a gente atingir a meta de 7.537 árvores plantadas”, destacou Amom.

As ações do Galho Forte ocorrem em todas as áreas da cidade e podem ser monitoradas por meio do site do projeto, na aba “Transparência”. Já são mais de 30 áreas de plantio, nas zonas urbana e rural de Manaus. Segundo Márcia Marinho, bióloga e coordenadora do projeto, as ações são realizadas junto à comunidade, com uma ampla mobilização para que o máximo de pessoas possa participar. “É de suma importância esse cuidado para que além de participar da ação pontual, a população queira também se tornar voluntária. Criamos um vínculo ambiental com a comunidade”, disse.

Sobre o projeto

O Galho Forte é um dos quatro projetos idealizados por Amom Mandel. Voltado à reeducação ambiental da população manauara, para que o impacto das ações seja sentido a médio e longo prazo. O número mínimo de árvores a serem plantadas na capital amazonense é 7.537, quantidade de votos obtidos por Amom Mandel nas últimas eleições. No site de mesmo nome, há informações atualizadas sobre os locais e a quantidade de mudas plantadas e como os interessados podem se tornar voluntários.