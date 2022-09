Professores recebem SMS com pedido de voto para ex-secretário Rossieli Soares

A campanha do candidato a deputado federal Rossieli Soares (PSDB), ex-ministro e ex-secretário de Educação de São Paulo e também do Amazonas, enviou mensagens de texto por SMS para professores da rede estadual de ensino de São Paulo. A suspeita é de que as mensagens estejam sendo enviadas por meio de disparos em massa, algo que é proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme reportagem do Estadão.

Em alguns dos textos enviados aos professores, as mensagens dizem “Vote Rossieli, deputado federal 4567. Ministro da Educação e secretário em São Paulo. Experiência de quem faz”. Logo após um link de convite é disponibilizado direcionando para grupo do WhatsApp “Amigos do 4567”.

Conforme a reportagem, em julho, uma das assessoras de Rossieli disparou cerca de 90 convites para diretores de escolas participarem de uma reunião com oferta de pizza. O caso foi denunciado e o evento cancelado.

A entrega de brindes, qualquer benefício e o envio de mensagens de texto em massa pode levar a cassação de Rossieli.

Resposta

A direção da campanha de Rossieli se manifestou por meio de nota sobre as denúncias e afirmou que os disparos de mensagens são de apoiadores em ações espontâneas e que não compactua com as atitudes utilizando o nome do candidato.

“Nossa campanha é limpa, transparente e participativa. Aliás, a educação é um ambiente de inclusão e participação. Referente à extensão da campanha e toda mobilização, são manifestações espontâneas”, esclareceu.