Professora Selma Trindade Nunes assume diretoria do PL Mulher Amazonas

Manaus/AM - A professora Selma Trindade Nunes assumiu a direção do PL Mulher Amazonas, na quinta-feira (9). O evento contou com a presença do presidente do PL Amazonas, Alfredo Nascimento, da presidente do PL Manaus, a deputada estadual Therezinha Ruiz, além de lideranças regionais e nacionais da sigla.

“Vi no PL um motivo para viver. Por isso tenho essa força. Uma força que não vem só de mim, que vem de muitas mulheres que, assim como eu, passaram pelo sofrimento, e fizeram desse sofrimento, o seu motivo de viver”, avalia Selma.

Presidente do diretório do PL Manaus, a deputada Therezinha Ruiz conclama as mulheres para se filiarem ao Partido Liberal.

“Neste momento a gente faz este evento para convidá-las a fazer parte de um trabalho, de um trabalho que não é só meu, um trabalho que é também das mulheres do nosso Estado. Nós teremos a oportunidade de ter muitos encontros porque queremos estar todas juntas, todas se ajudando”, salienta a deputada.

Ainda na cerimônia, a ex-deputada professora Vera Lúcia Edwards assumiu a direção do PL Mulher Manaus.