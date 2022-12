Procuradoria eleitoral opina pela aprovação das contas da campanha de Lula

O último ponto foi sobre gastos com material impresso no valor de R$ 35,4 mil. Um dos pagamentos, de R$ 14,5 mil, a área técnica observou que o prestador de contas não apresentou amostra do serviço prestado. A campanha juntou aos autos fotografias de amostras do serviço e o MP considerou atendido.

A campanha respondeu que as despesas decorreram da necessidade de aquisição de outra passagem para atender aos compromissos da campanha ou em razão de atrasos em voos com escalas.

Também afirmou que a nota fiscal fora emitida equivocadamente em nome da campanha do presidente eleito, e não do órgão estadual contratante, e que se comprometeria a solicitar a retificação. Além disso, acrescentou que o candidato não poderia ser responsabilizado por falhas cometidas por terceiros.

Em resposta, a campanha afirmou ter descoberto que os serviços gráficos em questão foram contratados pelo Diretório Estadual do PT no Rio de Janeiro, sem o conhecimento da chapa presidencial.

A chapa formada por Lula e Alckmin declarou à corte eleitoral R$ 133,3 milhões em despesas, sendo mais de 90% bancadas com dinheiro do fundo eleitoral.

No documento, a procurador afirmou que a campanha apresentou todos os documentos comprobatórios a respeito das irregularidades apontadas pela área técnica do tribunal, a chamada Asepa (Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias).

