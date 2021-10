Procuradores vão acionar Conselho Superior do MPF contra nomeações de Aras

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Procuradores prometem acionar o Conselho Superior do Ministério Público Federal contra as nomeações realizadas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para o comando das Procuradorias no Maranhão, no Distrito Federal e para o cargo de procurador eleitoral em Pernambuco.

As nomeações foram oficializadas na quarta (29) e, segundo os procuradores, não respeitaram as escolhas dos colegiados locais. Para eles, Aras desrespeitou as regras internas do MPF e, por isso, há necessidade de acionar o CSMPF.

“É algo que afeta a atuação final da instituição, não é algo de livre nomeação. Não dá para ser encarado como uma mera rotina administrativa de nomeação e exoneração”, afirma o procurador Júlio José Araújo Júnior, diretor da ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República).

Segundo o procurador, é preciso apurar os motivos que levaram Aras a efetuar as nomeações e a desrespeitar os regramentos internos.