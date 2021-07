Procuradores defendem lista tríplice na Constituição após Bolsonaro ignorá-la pela 2ª vez e indicar Aras para a PGR

A lista tríplice deste ano contou com a participação de 70% dos integrantes do Ministério Público Federal, uma demonstração de respaldo interno.

A entidade disse ainda que o não atendimento da lista "enfraquece o anseio pela independência do Ministério Público Federal e fragiliza a posição da instituição no exercício de seu papel".

A ANPR lamentou que a lista tríplice "não tenha sido observada" e reafirmou a "defesa desse modelo para a escolha do procurador-geral da República, nos moldes que se aplicam aos demais Ministérios Públicos no Brasil".

Integrantes da cúpula do Ministério Público Federal, entre eles os subprocuradores que participaram da votação interna, também cobraram do Congresso a aprovação de PEC (proposta de emenda à Constituição) que institucionalize a lista tríplice.

O atual procurador-geral não se submeteu ao escrutínio de seus pares. Ele é acusado tanto pela oposição como internamente de atuar em defesa dos interesses do Palácio do Planalto.

Em nota, a associação também criticou a postura do presidente Jair Bolsonaro de ignorar pela segunda vez o processo seletivo interno da categoria. Em 2019, quando escolheu Augusto Aras, o chefe do Executivo não considerou os nomes da lista tríplice.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República), entidade que representa a categoria, defendeu nesta terça-feira (20) uma mudança na Constituição para tornar obrigatória a escolha de um nome da lista tríplice no processo de indicação do procurador-geral da República.

