'Prisão não pode ser banalizada', diz vice do IDDD sobre Anderson Torres

Ele destaca a postura do ex-ministro, que se apresentou às autoridades após o pedido de prisão decretado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado Fábio Tofic Simantob, vice-presidente conselho do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa), acredita ser importante investigar o ex-ministro Anderson Torres, mas alerta para o risco de banalização da prisão.

