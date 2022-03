Primeiro avião da FAB com brasileiros da Ucrânia chega ao país na quinta-feira (10), diz Bolsonaro

A missão do governo federal para repatriação de brasileiros que fogem da guerra da Ucrânia acontece depois de muita pressão para que o país elaborasse um plano de resgate desses cidadãos na Europa. Muitos, no entanto, não esperaram a ajuda oficial e se conseguiram retornar ao Brasil depois de muito sufoco.

