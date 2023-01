PRF apreende 30 ônibus de manifestantes que vandalizaram sedes dos Três Poderes

Entretanto, isso não foi suficiente. A Polícia Militar do Distrito Federal foi leniente e os bolsonaristas acabaram invadindo as sedes dos Três Poderes.

A militância bolsonarista passou a semana convocando a população para ir a Brasília neste fim de semana a fim de tentar reverter a posse do petista na chefia do Executivo. Diversos ônibus desembarcaram no acampamento que está em frente ao quartel do Exército desde que Bolsonaro foi derrotado no pleito.

Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram palácios na capital federal neste domingo (8) em protesto contra a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano.

