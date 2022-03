Prestes a deixar ministério para disputar eleição, Tarcísio publica vídeo como 'Thorcísio'

Um indício dessa avaliação é o desempenho de Tarcísio em pesquisas, que mostram potencial para figurar no segundo turno —ainda que seja nascido no Rio de Janeiro, não em São Paulo, nem nunca tenha disputado uma eleição.

Dirigentes de partidos envolvidos na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, em especial do PT e do PL, preveem que a disputa paulista vá reeditar a polarização nacional entre Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Tratado inicialmente apenas como um nome para dar palanque a Jair Bolsonaro (PL) no maior colégio eleitoral do país, Tarcísio passou a ter sua candidatura ao Governo de São Paulo comemorada por integrantes do governo e acendeu alerta em campanhas de adversários.

