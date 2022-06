Presidentes de MDB, PSDB e Cidadania coordenarão campanha de Simone Tebet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os presidentes nacionais do MDB, Baleia Rossi (SP), do PSDB, Bruno Araújo e o do Cidadania (SP), Roberto Freire, serão os coordenares gerais da campanha à Presidência da senadora Simone Tebet (MDB-MS). A decisão foi tomada nesta segunda-feira (20), em reunião em São Paulo.

MDB, Cidadania e PSDB vão dividir as tarefas operacionais da campanha. O próximo passo será definir quais serão os coordenadores regionais, para dar capilaridade aos esforços.

As estruturas de comunicação já começaram a ser integradas também, na tentativa de amplificar os trabalhos. Neste segunda, por exemplo, as redes sociais do PSDB já divulgaram a participação de Tebet no podcast do G1.

Ficou acertado também que as principais decisões, relacionadas à agenda, comunicação e à área jurídica, serão tomadas em conjunto, de forma colegiada.

Após longa negociação com partidos de centro, Tebet foi escolhida a pré-candidata de uma coligação com MDB, PSDB e Cidadania. O União Brasil, que participava das conversas, abandonou o grupo e lançou seu presidente, Luciano Bivar, à corrida pelo Palácio do Planalto.