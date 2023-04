Presidente do Sesi apoia intenção do governo de tributar compras internacionais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presidente do Conselho Nacional do Sesi (Serviço Social da Indústria), Vagner Freitas pediu audiência com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar do plano do governo Luiz Inácio Lula da Silva de tributar compras feitas por meio de sites internacionais.

Ex-presidente da CUT, ele apoia a intenção de acabar com a isenção para compras até US$ 50. "É importante para proteger a indústria brasileira e manter a justiça fiscal. Burlar a lei para evitar impostos é prejudicial e distorce o sistema econômico", disse no Twitter.